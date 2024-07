Sala scommesse abusiva nel box di viale Moncada

CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto in viale Moncada un garage adibito a sala scommesse, del tutto abusiva. All’interno del locale c’era un computer collegato a un accurato sistema di videosorveglianza esterno, 6 computer utilizzati per effettuare scommesse on line e una busta contenente circa 30 micce artigianali detenute illegalmente.



Sul posto, nonostante si dichiarasse estraneo, è stato identificato un 45enne catanese pregiudicato, risultato poi il titolare dell’attività. A suo carico sono state elevate diverse contestazioni amministrative per un ammontare di circa 70.000 euro, con il relativo sequestro di tutti i computer e del materiale esplosivo. Il 45enne è stato denunciato per detenzione di materiale pirotecnico privo di marcatura CE, il pm di turno ha autorizzato la distruzione del materiale pirotecnico.