Rapina nel negozio di via Scammacca: clienti lo bloccano

CATANIA – Un pregiudicato catanese di 28 anni è stato arrestato per una rapina in un noto negozio di via Oliveto Scammacca. Di pomeriggio, intorno alle 18, due uomini armati e col volto coperto dai caschi hanno fatto irruzione: il colpo però è stato sventato dai clienti, che hanno bloccato uno dei malviventi fino all’arrivo della polizia, mentre il complice è riuscito a scappare a bordo di uno scooter. Sul pavimento è stata trovata una pistola a salve priva di tappo rosso. Recuperata anche la refurtiva che era stata raccolta dentro un borsone, ovvero una decina di cellulari e un orologio digitale, per un valore di circa 14 mila euro.