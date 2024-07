RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno denunciato un quattordicenne per porto di armi o oggetti atti a offendere. I militari ieri pomeriggio hanno adocchiato due quattordicenni che, a bordo di una bici elettrica, si aggiravano tra i negozi della zona con fare sospetto. Li hanno fermati e nel vano portaoggetti della bici hanno trovato un coltello a serramanico, alcuni utensili atti allo scasso e, soprattutto, un passamontagna con i fori per gli occhi e la bocca creati artigianalmente. In tasca i due avevano una dose di marijuana ciascuno. I due 14enni “assuntori” sono stati segnalati alla Prefettura di Catania.