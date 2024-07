Prova a gettare la droga nel wc: arrestato

PALERMO – Due arresti dei carabinieri a Palermo per spaccio di droga. Il primo riguarda un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nel quartiere Sperone con oltre 15 dosi tra cocaina e hashish, pronte per la vendita, e 350 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Nel secondo caso i militari hanno arrestato a Ballarò un 47enne, anche lui con precedenti. I militari hanno atteso il rientro a casa del 47enne, bloccandolo sul portone dello stabile per evitare che potesse disfarsi della droga. L’indagato è tuttavia riuscito ad allertare la moglie, che si trovava in casa, della presenza dei carabinieri, tanto che quest’ultima ha provato a liberarsi della droga gettandola nel water. I militari sono riusciti però a recuperare la droga dal wc, 10 dosi tra hashish e cocaina e un panetto di hashish di circa 80 grammi. Grazie al fiuto del cane antidroga Nadia sono state trovate altre dosi di droga nascoste dentro alcune cavità ricavate in una parete antistante l’appartamento degli indagati. Il 47enne è stato posto agli arresti domiciliari, la moglie 44enne è stata denunciata.