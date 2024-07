CATANIA – In un noto stabilimento balneare catanese della Plaia durante una serata da discoteca la polizia di Catania ha scoperto diverse irregolarità in cucina: sono stati infatti trovati e distrutti alimenti in pessimo stato di conservazione, alcuni scaduti, altri privi di etichettatura e tracciabilità. Per il titolare del lido una multa di 1.500 euro.