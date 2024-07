PIEDIMONTE ETNEO (CATANIA) – Controllando un cantiere di edilizia popolare nella periferia di Piedimonte Etneo e i 22 operai presenti, tutti impiegati in quattro diverse ditte impegnate nei lavori, i carabinieri hanno scoperto che una delle aziende non era in regola. Al direttore, un 55enne paternese, è stato contestato di non aver ottemperato alla prevista sorveglianza sanitaria nei confronti di un lavoratore, non formato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto in fase di sopralluogo gli ispettori hanno rilevato la presenza di un altro lavoratore in nero. L’attività è stata sospesa e sono scattate multe per l’importo complessivo di 9.247 euro.