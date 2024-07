Palpeggia 15enne mentre fa il bagno

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno arrestato un 31enne per violenza sessuale aggravata. La vicenda nasce dalla segnalazione al 112 di un giovane che era in vacanza nella frazione marittima di Ragusa. Il ragazzo ha richiesto l’intervento dei militari denunciando che un’amica era stata abusata. La pattuglia, arrivata poco dopo, è riuscita a individuare il presunto responsabile che ha cercato di fuggire. Dalle indagini è emerso che l’uomo, un tunisino, aveva avvicinato la vittima, una 15enne in vacanza con la famiglia, mentre faceva il bagno avvinghiandosi a lei e palpeggiandola. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a scappare, avvisando gli amici.