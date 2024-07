PALERMO – Un giovane tunisino è stato vittima di un’aggressione a Palermo nella zona di via Maqueda a Palermo. Le indagini sono condotte dalla polizia. Il giovane è stato picchiato durante una rissa. Una delle tante che scoppiano ogni giorni nei pressi di via Fiume. Il giovane è stato picchiato con violenza e si trova in ospedale al Policlinico. Tanti testimoni hanno pensato fosse morto. Alla fine è stato intubato dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravissime.

“Questa zona della via Maqueda – racconta una testimone – è senza speranze. In mano a bande che si contrastano fino a tarda notte. Io sono stato minacciato più volte. Abbiamo fatto di tutto. Abbiamo firmato petizioni. Chiamiamo continuamente carabinieri e polizia. Un tempo era una della zone più belle della città. Adesso è abbandonata. Sembra ci sia una scelta. Speravano che con la presenza del sindaco Lagalla e dei consiglieri comunali a Palazzo Comitini le cose potessero cambiare e invece nulla. E’ una zona senza futuro”.