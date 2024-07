NOTO (SIRACUSA) – Annullato il concerto di Fabio Concato a Noto. La tappa del “Musico ambulante tour 2024” era prevista il 30 agosto alla scalinata della cattedrale. Il concerto è saltato per “sopraggiunti e inderogabili motivi di carattere logistico e organizzativo non imputabili in alcun modo all’artista, né alla sua produzione né al Comune”. È possibile richiedere il rimborso dei biglietti rivolgendosi agli stessi circuiti di prevendita utilizzati per l’acquisto (per maggiori informazioni contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a [email protected]).