Mascara va a Novara

Peppe Mascara è il nuovo allenatore della Primavera del Novara. A chiamarlo in Piemonte è stato un altro ex Catania, il direttore generale Pietro Lo Monaco (foto Novara Fc Facebook), che già qualche mese fa aveva voluto in società un altro volto noto ai tifosi rossazzurri, il direttore sportivo Christian Argurio.

Per Mascara, che ha cominciato la sua carriera da allenatore nelle giovanili del Catania guidando poi Giarre, Sancataldese, Biancavilla, Troina e Real Aci, si tratta di un ritorno, visto che ha già giocato a Novara in Serie A, nella seconda metà della stagione 2011-12, totalizzando 15 presenze e 3 reti.