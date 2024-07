Madre e figlie stanno annegando: salvate tra gli applausi

SICULIANA (AGRIGENTO) – Quattro militari dell’esercito hanno salvato in mare a Siculiana due ragazze che erano in evidente difficoltà e rischiavano di annegare. Si sono mobilitati mentre erano fuori dall’orario di servizio. Si tratta del graduato capo Domenico Polizzi e dei graduati scelti Salvatore Cannavaccuolo, Nicola Di Girolamo e Filippo Kevin Di Giorgio. I quattro, del reggimento bersaglieri, mentre si trovavano sul lungomare di Siculiana Marina sono intervenuti dopo aver sentito le urla di aiuto provenienti dalle due ragazze che erano a circa 150 metri dalla battigia. Raggiunte le bagnanti a nuoto, una delle ragazze, ormai senza forze, è stata caricata sulle spalle dal graduato scelto Cannavacciuolo che è riuscito a portarla fino a riva. Lo stesso è stato fatto per la sorella, ma anche per la madre che si era gettata in mare per salvare le figlie ed era in evidenti difficoltà a causa delle forti correnti. Madre e figlie, fra gli applausi dei bagnanti, hanno ringraziato fra le lacrime i 4 militari.