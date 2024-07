Lotta all’ultimo voto: Curcio procuratore di Catania

Per un solo voto di differenza Francesco Curcio è il nuovo procuratore di Catania. Il Consiglio superiore della magistratura si è spaccato: 13 preferenze sono andate al magistrato in carica a Potenza e 12 a Francesco Puleio, procuratore aggiunto della città etnea. Tre gli astenuti, quattro gli assenti. A favore di Curcio si sono espressi Area, Unicost e Mazzola di Magistratura indipendente, che con il suo voto ha sparigliato le carte. Il nuovo procuratore di Catania ha cominciato la sua carriera come pm a Santa Maria Capua Vetere. Tra il 1995 e il 2012 ha lavorato a Napoli, dal 2018 è diventato capo della Procura di Potenza.