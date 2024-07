Lite da far west nel bar di Adrano: tre denunciati

ADRANO (CATANIA) – I carabinieri di Adrano sono intervenuti in via Cappuccini per una rissa in un bar, non degenerata grazie all’arrivo dei militari. Calmati gli animi, attraverso il racconto dei testimoni e la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno appurato che il gestore del bar, un 25enne, assieme al padre e allo zio 50enni, sono stati protagonisti di una violenta lite nella quale era stato rimasto coinvolto anche un 17enne.

La scintilla sarebbe stata le vessazioni al proprietario del locale e i disordini che il minorenne aveva causato, non solo quel giorno, ma anche in precedenti occasioni. Il giovane, già noto ai carabinieri, si recava infatti spesso in quel locale assieme ad altri amici, ma quella sera c’era andato da solo e aveva iniziato a insultare il commerciante che, stanco di quelle vessazioni, ha cominciato a picchiarlo, aiutato anche dai parenti presenti.

Il minorenne, aggredito con calci e pugni e con un bastone, ha avuto la peggio. Quando i militari sono arrivati hanno chiamato il 118 e il 17enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla dove è stato visitato e poi dimesso con delle lesioni al volto giudicate guaribili in trenta giorni. I tre aggressori sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e l’amministratore del bar anche per porto illecito d’arma bianca in quanto, perquisito, aveva in tasca un coltello.