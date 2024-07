Lascia indizi ovunque: il rapinatore è un disastro

PALERMO – La polizia ha tratto in arresto un palermitano, responsabile di una rapina ad un supermercato cittadino che gli era valsa poco più di 300 euro. Circostanze di tempo, platealità della rapina e condizioni fisiche del rapinatore hanno contribuito a rendere l’azione predatoria particolarmente curiosa: la rapina è stata compiuta di sabato, in orario di punta quindi alla presenza di numerosi clienti del market, a volto scoperto e senza l’adozione di alcuna precauzione che rendesse l’autore, per altro sottoposto al regime degli arresti domiciliari, irriconoscibile. Neanche il supporto di una voluminosa stampella men che meno di una vistosa ingessatura ad un arto hanno reso più prudente l’assalitore che ha colto una cassiera alle spalle e, puntandole un oggetto contundente, ha portato via il contenuto della cassa.

Come se nulla fosse stato, l’uomo è risalito a bordo della vettura, a lui intestata, parcheggiata sul piazzale del market e si è allontanato mischiandosi al traffico cittadino. I poliziotti di Brancaccio, subito giunti nei locali del market, dopo aver visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso, hanno impiegato poco a riconoscere l’uomo per altro gravato da numerosi precedenti di polizia. Gli agenti hanno esteso il raggio delle loro ricerche sulle strade limitrofe ed hanno intercettato l’uomo a piedi, in via Messina Marine. Lo hanno bloccato, perquisito e tratto in arresto. E’ stato recuperato parte del bottino e sequestrato un cacciavite probabilmente usato per minacciare la cassiera. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.