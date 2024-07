L’anticiclone arroventa il Sud

Caldo e afa in tutta Italia, con punte di 40 gradi a causa dell’anticiclone africano. Solo venerdì arriveranno le piogge, ma solo al settentrione, con temporali e grandine. La pressione sta ulteriormente aumentando sull’Italia e l’anticiclone africano rincarerà la dose. Già nella giornata di domenica diverse località hanno sfiorato o raggiunto i 40°C, ma non abbiamo ancora raggiunto l’apice della canicola. I giorni più roventi saranno con ogni probabilità mercoledì e giovedì poi qualche forte temporale tenderà a stemperare le condizioni di calura ma intendiamoci, non sarà fresco, solo caldo normale o meno intenso.

Fino a mercoledì anche i temporali si potranno misurare col contagocce e saranno più probabili lungo i confini alpini, specie orientali e mercoledì anche sul resto delle Alpi e localmente Prealpi. Sempre al Nord il caldo andrà in pausa venerdì, quando l’aria più fresca dal Nord Europa riuscirà a bucare la cupola anticiclonica e a sfondare, quanto meno in quota, sull’Italia settentrionale. Colpi di vento, tuoni, fulmini e grandine (anche grossa) dalle Alpi potrebbero scendere, a macchia di leopardo, fin verso le zone pianeggianti di Lombardia, Triveneto e poi Emilia Romagna. Successivamente, questa ferita si rimarginerà subito nel primo weekend di agosto col ritorno del bel tempo anche al Nord.

Nel dettaglio. Lunedì 29. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: sole e punte di 39-40°C anche a Roma. Al Sud: tanto sole e tanto caldo. Martedì 30. Al Nord: tutto sole e tutto caldo. Al Centro: sole, caldo e afa. Al Sud: bel tempo con caldo africano. Mercoledì 31. Al Nord: prevalenza di bel tempo, salvo temporali su Alpi e Prealpi. Al Centro: sempre sole e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo. Tendenza: tra giovedì e venerdì temporali forti al Nord, sole e caldo prevalenti altrove.