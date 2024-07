Il “profumo” arrivato da Catania è costato caro: 9 arresti

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno arrestato 9 persone, di cui quattro finite in carcere e cinque ai domiciliari, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio. Le attività di indagine, svolte dal novembre 2020 al settembre 2021, hanno svelato l’esistenza di un sodalizio criminale, operante a Messina, in grado di gestire una efficiente rete di distribuzione di consistenti partite di marijuana e cocaina, provenienti da Catania e dalla Calabria. Nell’operazione Penelope sono stati delineati gli assetti del gruppo criminale, individuandone promotori ed organizzatori, gli incaricati alla detenzione e alla cessione della sostanza, nonché alla contabilità derivante dal relativo commercio.

In particolare, è stata localizzata la base operativa del sodalizio, consistente nell’appartamento di un indagato – già sottoposto ai domiciliari – che sarebbe stato utilizzato per programmare strategie e come punto di stoccaggio ed occultamento delle sostanze stupefacenti. Inoltre è emerso il ruolo attivo della componente femminile della compagine, che sarebbe stata deputata, in particolare, al supporto logistico nella fase del reperimento e del trasporto della droga, nonché al mantenimento economico degli accoliti. Singolare, tra l’altro, il gergo utilizzato per lo smercio delle dosi di stupefacente, indicate come “profumo”. I carabinieri nel corso delle indagini avevano già arrestato 6 persone in flagranza di reato, nonché sequestrato complessivamente circa 8 chili di droga, tra cocaina e marijuana.