Il Catania è su Telecolor

Ci siamo. Come sempre. Più di sempre. Non è solo uno spot. E’ un fatto, ennesima testimonianza dell’impegno quotidiano che la redazione sportiva di Telecolor profonde da decenni per raccontarvi nel migliore modo possibile le vicende del calcio catanese.

La nostra emittente si è aggiudicata i diritti locali esclusivi del pacchetto “Dirette e differite/sintesi” per la stagione sportiva 2024-2025 di Lega Pro. Per effetto di tale assegnazione, Telecolor potrà trasmettere, in esclusiva free sul territorio regionale, quattro partite in trasferta del Catania Fc nel corso della stagione regolare e la differita integrale di tutti gli incontri della formazione etnea in campionato.

Un nuovo e importante sforzo aziendale e redazionale per garantire a tutti i tifosi un racconto completo, accurato e di qualità della stagione rossazzurra, in linea con una tradizione di antica data e con la consolidata leadership in ambito sportivo nel panorama televisivo siciliano.

Le dirette in chiaro e le differite vanno ad arricchire la già nutrita offerta sportiva della nostra emittente. Si comincia domenica 25 agosto con Diretta Stadio condotta da Alberto Cigalini: tre ore live tra pre e post gara con il racconto del match del Catania, le interviste del dopo partita in anteprima, le analisi dei nostri inviati e in studio, i commenti dei telespettatori in diretta.

Lunedì doppio appuntamento. Alle 14.30 anteprima Corner con il punto sui campionati: highlights, le voci dei protagonisti, i top della domenica. In prima serata Corner condotto da Angelo Gagliano: i temi della settimana rossazzurra approfonditi con il contributo di tecnici, calciatori e commentatori, collegamenti live, moviola, pagelle e le opinioni dei tifosi.

Venerdì sarà la volta di Preview, che cambia collocazione oraria (si comincia alle 14.30) e amplia la propria durata a 90 minuti. Focus sugli appuntamenti del fine settimana dello sport siciliano e sulla vigilia del Catania Fc con dichiarazioni, analisi tattica, ultime dalle sedi e probabili formazioni, più uno spazio dedicato agli altri sport. In conduzione Marco Carli.

A beneficio dei numerosi tifosi catanesi nel mondo, tutte le produzioni sportive di Telecolor, eccezion fatta per le dirette in chiaro delle partite di campionato, saranno fruibili anche in live streaming su lasiciliaweb.it che proporrà, come sempre, un ricco contributo di informazione in tempo reale con news, commenti e analisi. Buon campionato a tutti.