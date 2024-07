‘Iddu’ a Venezia: “Realtà il sogno di 2 ragazzi siciliani”

Il film “Iddu” ispirato alle vicende di Matteo Messina Denaro sarà in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. “I nostri genitori partendo in treno dalla lontana Palermo – dicono i due registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza – ci portavano al festival della laguna quando eravamo ragazzi e il mondo del cinema era solo un sogno. Essere adesso in concorso con il nostro film è un’emozione grandissima”. Protagonisti Toni Servillo e Elio Germano, ma ci sono anche Daniela Marra, Barbora Bobulova e Giuseppe Tantillo.

Il film uscirà nelle sale italiane il 10 ottobre. “Ringraziamo il direttore artistico Alberto Barbera per avere accolto Iddu e realizzato il sogno di due ragazzi siciliani ormai cresciuti”, aggiungono i registi, che hanno già diretto altre due storie sulla mafia: “Salvo” e “Sicilian ghost story”, che racconta l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo.