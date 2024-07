Giornata di fuoco in Sicilia

Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono stati impegnati nello spegnimento di 21 incendi in Sicilia. Quattro ad Agrigento, 4 a Catania, 4 a Enna, 4 a Palermo, 3 a Messina e due a Siracusa. Nell’Agrigentino i roghi sono divampati a Licata in contrada Galluzzo, nel capoluogo in contrada Chimento a Realmonte in contrada Giallonardo e a Santa Margherita Belice in via 15 Gennaio. Ancora roghi nell’Ennese nel capoluogo in contrada Conventazzo, a Piazza Armerina in contrada Curve di Franzone, in contrada Bellina e contrada Bessima, nel Catanese a Vizzini in contrada Guzza e in contrada Terra di Bove, a Giarre in contrada Torrente Macchia. Fiamme nel Messinese Castelmola in contrada Monte Veneretta, Graniti in contrada Favara a Mioio Alcantara e nel Palermitano a Isnello in contrada Stazzone, a Monreale in contrada Caculla a Montelepre in contrada Suvarella e a Marineo. Interventi delle squadre antincendio anche nel Siracusano a Noto in contrada Cappello e in contrada Eloro. Intanto la protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per le prossime 24 ore. A Catania, Palermo e Messina sono previsti per domani livelli di allerta classificati come arancioni (preallerta) e una temperatura massima percepita di 37° a Catania, e 36° a Palermo e Messina. Mentre per quanto riguarda le temperature stimate per i prossimi giorni, si prevedono 41° a Siracusa e 40° ad Agrigento.