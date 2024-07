Sono 6 le persone, di età compresa tra i 22 e i 40 anni, denunciate dai carabinieri di Francavilla di Sicilia a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di una rissa, avvenuta la notte del 26 giugno scorso in una via del centro francavillese. Le indagini condotte dai carabinieri, attraverso accertamenti ed all’analisi dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona interessata dall’evento, hanno permesso di documentare le fasi dell’alterco che probabilmente è stato originato da una discussione, scaturita per futili motivi tra 6 persone che poi sono passate ai fatti, colpendosi a vicenda con calci e pugni, e generando una rissa che si è conclusa con la fuga dei contendenti nel momento in cui è sopraggiunta sul posto una pattuglia dei carabinieri di Taormina che era intervenuta, a seguito di una telefonata di un cittadino. La successiva fase delle indagini ha consentito ai militari di risalire all’identità dei responsabili denunciati per rissa, nonché per porto abusivo di coltello di genere vietato, dato che sul luogo, quella notte, i militari hanno trovato e sequestrato un coltello abbandonato da qualcuno degli individui coinvolti nell’alterco.