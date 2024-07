Fiamme lambiscono villa: salvati nonni e nipotino

SAN GREGORIO DI CATANIA (CATANIA) – A San Gregorio circa 40 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo e le fiamme si sono propagate fino a una villetta di via Catania, tanto che i carabinieri di Gravina, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme, sono intervenuti per portare in salvo i residenti. L’incendio, infatti, alimentato dal vento di scirocco, ha lambito alcune villette circondate dalla vegetazione e, in particolare, una casa di via Catania nella quale due nonni 80enni e il loro nipotino di 3 anni, dopo aver pranzato, stavano facendo la pennichella pomeridiana.

Improvvisamente l’abitazione è stata avvolta dal fumo, i militari, accortisi del pericolo, hanno citofonato ma senza ottenere risposta perché i due anziani, appisolati, non si erano resi conto di nulla. A quel punto i carabinieri hanno scavalcato il muro e sono entrati nel giardino, raggiungendo una finestra per guardare all’interno e capire dove si trovassero gli inquilini. Individuata, quindi, la camera da letto, hanno bussato con forza, svegliandoli. Mentre la coltre di fumo diveniva sempre più densa, i carabinieri sono entrati e hanno visto che assieme ai due coniugi vi era il loro piccolo nipotino, addormentato nella culla. L’intera famiglia è stata così messa in salvo.