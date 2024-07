Fiamingo e Santuccio, assalto all’oro

Prime medaglie siciliane alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia della spada femminile è in finale e si giocherà il titolo contro le padrone di casa della Francia. La sfida per l’oro è in programma alle 20.30. Al Gran Palais, le azzurre hanno battuto in semifinale la Cina per 45-24. Ottime le prestazioni delle due catanesi Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, trascinatrici nel quartetto completato da Giulia Rizzi e Mara Navarria. Nel primo incontro, valido per i quarti di finale, l’Italia ha sconfitto l’Egitto 39-26.