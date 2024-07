Etna: botti di mezzanotte, a Fontanarossa ritardi e cancellazioni

CATANIA – Un graduale incremento dell’attività stromboliana a carico del cratere Voragine dell’Etna è stato osservato dall’Ingv di Catania dalla mezzanotte. L’attività produce emissioni di cenere che si disperdono in direzione sud. L’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo un graduale incremento osservato a partire dalle 20 di ieri, ha raggiunto il livello alto, con un andamento in crescita. Proprio il cratere Voragine, secondo i dati dell’Istituto, è appena diventato il punto più alto del vulcano a quota 3.369 metri, superando il “collega” di Sud-Est.

L’Ingv ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, ma nonostante questa nuova fase eruttiva dell’Etna l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è operativo. Si registrano però dei ritardi: un volo della WizzAir proveniente da Tirana è stato dirottato a Palermo e due easyJet da Napoli e Genova sono stati cancellati. La Sac fa sapere “che nella giornata di oggi potrebbero verificarsi ritardi e/o cancellazioni per effetto delle misure di sicurezza applicate nelle prime ore della mattina per attività vulcanica”.