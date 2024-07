Cade dalla ruspa, grave operaio

CALAMONACI (AGRIGENTO) – Un operaio albanese di 41 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente sul lavoro verificatosi su un terreno di contrada Scirinda a Calamonaci, nell’Agrigentino. L’uomo stava effettuando dei lavori con una ruspa e all’improvviso è caduto all’interno del fossato rimanendo intrappolato nel terreno. Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Sciacca.

Sono stati anche allertati i pompieri di Palermo e l’Usar. I vigili del fuoco, con grande forza, hanno scavato ininterrottamente con le mani e con una ruspa e sono riusciti a tirare fuori l’operaio che è stato subito caricato sull’elisoccorso del 118 intervenuto in contrada Scirinda per portarlo nell’ospedale più vicino. Il 41enne, dai primi accertamenti sul posto, pare non essere in pericolo di vita.