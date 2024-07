Droga in auto, ritirate due patenti di guida

CATANIA – E’ di due patenti di guida ritirate per possesso di droga il bilancio di controlli straordinari dei carabinieri nel centro storico di Catania e sul lungomare effettuati su impulso del comando provinciale per prevenire ogni forma di illegalità. La prima patente di guida è stata ritirata in piazza Carlo Alberto a un 26enne alla guida di una Ford Fiesta nella quale i militari hanno trovato una dose di marijuana del peso di pochi grammi. Il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore. L’altra patente di guida è stata ritirata a un 25enne che stava percorrendo il lungomare e che in auto aveva due sigarette artigianali che al posto del tabacco contenevano marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione. In totale i controlli alla circolazione stradale hanno interessato 37 auto e 17 persone.