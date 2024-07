Di Tacchio è rossazzurro

Anche Francesco Di Tacchio è del Catania. La società rossazzurra ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista proveniente dalla Ternana: contratto sino al 30 giugno 2026.

L’esperto mediano 34enne, nato a Trani, nell’ultima stagione ha totalizzato 33 presenze in B con l’Ascoli, società nella quale, insieme alla Fiorentina, ha svolto il suo percorso di formazione nelle giovanili guadagnando anche 6 presenze tra nazionale Under 19 e Under 20.

In carriera, Di Tacchio ha conquistato tre promozioni: in A con la Salernitana, nel 2021; in B con la Virtus Entella nel 2014 e con il Pisa, dopo i playoff, nel 2016. Nella serie cadetta ha indossato anche le maglie del Frosinone, della Juve Stabia, dell’Avellino e della Ternana totalizzando 311 presenze e 10 gol. In C ha militato nel Perugia.