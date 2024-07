Consegna a domicilio, ma non era pizza

CATANIA – La polizia ha arrestato un 38enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, attraversando piazza Borsellino, gli agenti hanno notato un rider a bordo di uno scooter che, appena li ha visti, ha invertito repentinamente il senso di marcia. Tale manovra ha insospettito gli agenti che sono riusciti a bloccardo in via Cristoforo Colombo. Il conducente è stato sottoposto a controllo e identificato. Spontaneamente ha consegnato 23 involucri in cellophane con la droga, che nascondeva nelle parti intime. Quelli contenenti cocaina erano 17, per un peso lordo di 8,19 grammi, 4 involucri invece MDMA, una droga sintetica, per un peso lordo di 2,87 grammi e 2 di cocaina rosa per un peso lordo di 1,13 grammi. Durante la perquisizione sono stati trovati 560 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Di fatto, all’interno del contenitore normalmente utilizzato per i domicili non sono stati trovati alimenti, essendo utilizzato piuttosto come una copertura per muoversi indisturbato per la sua attività di spaccio. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.