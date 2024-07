Catania pronta per i Cccp: tutti i concerti di luglio

CCCP

Arriva a Catania il tour “In fedeltà la linea c’è” dei CCCP-Fedeli alla linea. Domani la storica band italiana sarà in concerto alla Villa Bellini (apertura porte alle 19, inizio concerto alle 22.15), nell’ambito di Summer Fest, col supporto dei Marlene Kuntz. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, sempre liberi da etichette e confini, porteranno la loro musica punk tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai.

Il 12 luglio, sempre alla Villa Bellini, sarà la volta di Salmo & Noyz, che apriranno l’edizione 2024 del Wave Summer Music. Il giorno dopo saranno ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Occhi puntati poi sul ritorno in Sicilia dei Blue, un concerto che sarà l’evento internazionale più importante di un’estate che prevede a luglio anche i live di Gazzelle, Tommaso Paradiso e Coez & Frah Quintale.

Gazzelle sarà alla Villa il 13 luglio, il 18 luglio toccherà ai Blue. C’è una grande attesa per il ritorno di Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, collaborato con alcune delle più grandi star tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi.

Nel giardino comunale catanese si esibirà poi Tommaso Paradiso il 19 luglio. Per lui il giorno dopo anche la data palermitana ai Cantieri culturali alla Zisa. Infine Coez & Frah Quintale, di nuovo insieme: il 26 luglio saranno a Palermo, sempre ai Cantieri Culturali della Zisa.