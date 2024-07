Catania, ecco Anastasio

Novità in difesa per il Catania. Dopo aver ingaggiato il centrocampista Carpani e il portiere Adamonis, la società rossazzurra rafforza il reparto arretrato con Armando Anastasio, 27 anni, laterale sinistro.

Il nuovo acquisto rossazzurro ha trascorso la scorsa stagione nella Casertana totalizzando 39 presenze e 2 gol, ma il cartellino del giocatore era di proprietà del Monza, società alla quale era vincolato dal 2019 ma che lo aveva girato in prestito ancora una volta. Adesso il trasferimento all’ombra dell’Etna: contratto sino al 30 giugno 2027.

Napoletano, cresciuto nel vivaio del club partenopeo e aggregato più volte alla prima squadra ai tempi di Benitez e Mazzarri, Anastasio ha vestito le maglie di Padova, Albinoleffe, Carpi, Parma, Cosenza, Monza, Rijeka, Reggiana, Pordenone e Pro Vercelli collezionando 18 presenze in B e 154 in C. Al suo attivo anche tre gare in Europa League ai tempi dell’esperienza croata con il Rijeka e 4 nella Uefa Youth League 2013-14 con il Napoli, dopo le quali il suo nome, da giovane promessa, era stato accostato al Liverpool.

Due curiosità: Anastasio è cugino di Gennaro Tutino, attaccante del Cosenza, ex Palermo, ed è legato sentimentalmente a Nicole Mazzocato, modella e influencer da quasi un milione e mezzo di follower.