Catania, definito lo staff tecnico

Nel giorno fissato per il raduno che precede il ritiro ad Assisi, in programma da lunedì prossimo, il Catania ha ufficializzato lo staff tecnico della prima squadra per la prossima stagione. Noto da tempo il nome del nuovo team manager, il campano Giuseppe Matarazzo, l’ultimo tassello da sistemare riguardava il match analyst: al posto di Ivan Alfonso ecco Massimo D’Urso. Di seguito il quadro completo.

Allenatore – Responsabile Tecnico: Domenico Toscano

Allenatore in seconda: Michele Napoli

Collaboratore tecnico: Leonardo Vanzetto

Allenatore dei portieri: Angelo Porracchio

Match analyst: Massimo D’Urso

Preparatore atletico: Andrea Nocera

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Giuseppe Matarazzo

Per quanto riguarda la Primavera, confermati, come anticipato, Marco Biagianti e il suo vice Giuseppe Calvaruso. L’allenatore dei portieri sarà Maurizio Bonfatto, al rientro dopo l’esperienza in prima squadra nella parte conclusiva della scorsa annata. Il gruppo, ammesso in Primavera 3, verrà ritoccato e puntellato. In uscita il capocannoniere dell’ultima stagione, Lorenzo Privitera, destinato al Paternò neopromosso in D.