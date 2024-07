Catania, debutto il 3 agosto

La stagione del Catania comincerà sabato 3 agosto, alle 18, allo stadio comunale di Chiavari. La Lega di Serie A ha ufficializzato il programma del turno preliminare della Coppa Italia, alla quale i rossazzurri partecipano in virtù della vittoria nella Coppa Italia di Serie C. Il primo avversario dell’era Toscano sarà la Carrarese, formazione neopromossa in B grazie al successo nei playoff di C. Il match si giocherà in Liguria perché l’impianto dei toscani, lo stadio Dei Marmi, dovrà essere sottoposto a lavori di adeguamento per essere a norma per il campionato cadetto. In caso di superamento del turno, gli etnei sfideranno in trasferta il Cagliari nei 32esimi (11 agosto). La vincente se la vedrà nei sedicesimi (25 settembre) contro la vincente di Cremonese-Bari. Il Catania è stato inserito nella parte alta del tabellone, presidiata dalla Juventus, testa di serie numero uno in quanto detentrice del trofeo. I bianconeri, come le altre big, entreranno in scena negli ottavi (4 e 18 dicembre).