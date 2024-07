Catania, cominciano le cessioni

Cominciano le cessioni in casa Catania. Il primo a salutare è Ivan Kontek. Il difensore croato passa a titolo definitivo alla Casertana. Giunto in rossazzurro lo scorso gennaio con contratto sino al 2025, il difensore croato chiude la sua esperienza in maglia etnea con 21 presenze e un gol contro il Monterosi. Kontek non è l’unico giocatore in uscita. Sono numerosi i profili, alcuni anche di primo piano per curriculum e ingaggio, che non rientrano nel progetto tecnico di Toscano e quindi destinati al trasferimento, a titolo definitivo o in prestito.