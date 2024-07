Catania, c’è Ierardi

Ottavo acquisto per il Catania. E’ Mario Ierardi, 26 anni, difensore centrale proveniente dal Vicenza e vincolato con un contratto biennale fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/27.

Il nuovo acquisto rossazzurro ha giocato con i vicentini nell’ultimo quadriennio (8 reti e 6 assist in 60 gare tra B, C, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C, vinta nel 2023) con l’eccezione di due parentesi con il Pescara nel 21-22 in C (9 gare e 1 gol) e il Lecco nella seconda metà della scorsa stagione, in B (8 presenze)

Nato a Magenta, in provincia di Milano, e cresciuto nel vivaio del Genoa, ha collezionato in avvio di carriera 7 presenze nelle nazionali Under 18 e Under 19 vestendo anche le maglie di Ravenna e Sudtirol. Ierardi si è già aggregato al gruppo in ritiro ad Assisi.