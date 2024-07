Catania, basta Luperini

Catania in campo per il secondo allenamento congiunto del pre-campionato. Per il test con il Montegranaro, squadra marchigiana impegnata nel campionato regionale di Eccellenza, presenti circa 400 spettatori.

Il Catania come nel primo test stagionale è stato schierato con il 3-4-2-1. Al termine dei 70 minuti di gioco suddivisi in due tempi da 35’ la formazione guidata da Mimmo Toscano si è imposta per 1-0: in avvio punizione di Anastasio da sinistra e inserimento vincente sotto porta di Luperini (fofo Catania Fc Facebook).

Intanto la società etnea ha ceduto Emmanuele Cicerelli alla Ternana a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. L’esterno offensivo quasi trentenne è sotto contratto i rossazzurri fino al 2026.

Catania-Montegranaro 1-0

Marcatore: pt 5’ Luperini.

Catania (3-4-2-1): 1 Bethers (1’st 22 Furlan); 2 Ierardi, 4 Quaini, 3 Castellini (K); 8 Bouah, 5 Sturaro, 7 Di Tacchio, 6 Anastasio; 10 Luperini (1’st 14 Popovic), 11 Carpani; 9 D’Andrea (18’st 10 Luperini).