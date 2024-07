Catania, 7 gol per la prima uscita

Sette gol per il Catania nel primo test stagionale. A conclusione della settimana che ha aperto il ritiro precampionato, la squadra allenata da Domenico Toscano (foto Catania Fc Facebook) ha sostenuto un allenamento congiunto con la formazione locale dell’Assisi, neopromossa nel campionato di Prima Categoria.

Solo 13 gli elementi utilizzati dall’allenatore rossazzurro nell’amichevole durata 70 minuti e disputata allo stadio Degli Ulivi-Enzo Boccacci davanti a circa 200 spettatori. Toscano ha proposto un 3-4-2-1 con Furlan in porta, Ierardi, Di Gennaro e Quaini in difesa, Bouah, Sturaro, Di Tacchio e Castellini (capitano) a centrocampo, Luperini e Carpani sulla trequarti in appoggio a D’Andrea. In apertura di ripresa sono entrati Bethers per Furlan e Popovic per Luperini. E’ rimasto in panchina il giovane portiere lituano Laukzemis, aggregato al gruppo.

Poker rossazzurro nel primo tempo: il primo gol della nuova stagione lo segna Bouah di testa su assist di Quaini; Castellini raddoppia di testa su angolo di Di Tacchio; D’Andrea sfrutta la sponda aerea di Bouah su apertura di Sturaro per il tris e Luperini, imbeccato da D’Andrea, sigla il quarto gol aggirando il portiere. Tre centri nella ripresa: D’Andrea fornisce un assist a Carpani per il 5-0 e poi realizza la sua doppietta raccogliendo l’invito di Quaini; chiude il tap-in di Popovic, dopo il palo colpito dallo stesso D’Andrea.

Non hanno preso parte al test Adamonis, fermato da un trauma distorsivo alla mano destra nei primi giorni di allenamento, Anastasio, Celli, Silvestri e Tirelli, tutti alle prese con programmi personalizzati. Out anche Cianci, bloccato da una distrazione muscolare, e Verna, in permesso per completare la riatletizzazione e atteso nuovamente in gruppo nel corso della prossima settimana. Gli altri giocatori in ritiro, molti dei quali in uscita, si sono allenati in palestra. Il prossimo impegno è fissato per sabato 27 luglio, alle 18, sempre ad Assisi, contro il Montegranaro (Eccellenza).