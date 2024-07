CATANIA – Altro arresto da parte dei carabinieri in via Capo Passero, nei confronti di un incensurato 34enne di Catania, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attenzione dei militari è stata rivolta verso un’abitazione al piano terra e adiacente ad un garage, meta di un sospetto via vai di potenziali clienti. E proprio mentre un probabile acquirente ha bussato alla porta di quella casa per poi allontanarsi, in attesa che il pusher gli aprisse per procedere alla consegna della dose, è scattato l’intervento di due squadre dei carabinieri.

Il 34enne ha invano tentato di richiudere la porta blindata, facendo resistenza, ma è stato comunque bloccato. È quindi scattata la perquisizione in tutto l’appartamento, che ha permesso agli investigatori di trovare due contenitori in plastica, al cui interno vi erano ben 69 dosi complessive di cocaina e crack, 19 dosi di marijuana ed un foglietto manoscritto con l’annotazione contabile della movimentazione della droga. Il 34enne è stato arrestato e condotto in carcere.