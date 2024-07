Sono dieci gli incendi divampati oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Quattro incendi a Catania, uno ad Agrigento, uno a Caltanissetta, 2 a Enna, uno a Messina. Nel Catanese i roghi sono divampati a Ramacca, in contrada Pietrosa, ad Adrano in contrada Timpone, a Caltagirone in contrada Granieri e a Grammichele in contrada Bisamore. Nell’Agrigentino a Realmonte, nei pressi di via della Libertà. Nel Nisseno nel capoluogo, in contrada Capodarso. Nell’Ennese a Piazza Armerina in contrada Piano Cannata e in contrada Ciavarini. Nel Messinese a Mistretta, in contrada Pantano e a Pettineo, in contrada Saja.