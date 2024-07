CATANIA – Sotto il Vulcano Fest prosegue con i concerti in programma all’interno del cartellone di Catania Summer Fest. Oggi 26 luglio attesissima sul palco della Villa Bellini, Annalisa si esibirà nello show live all’interno del suo tour estivo “Tutti nel vortice outdoor”. Con Annalisa i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative Director, Lighting e Show Designer, che ha creato un ambiente capace di riflettere un concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo. “Cantare qui in Sicilia – commenta Annalisa in vista delle due tappe del tour a Catania e Palermo – per me è sempre un piacere enorme! È una terra viva, genuina, e sento sempre un grande affetto delle persone quando vengo qui. La storia e la natura sembrano vivere assieme e cantare in una terra dove c’è il mare per me è quasi come essere a casa”.

Lunedì 29 luglio sarà invece la volta di Ariete in concerto con il suo “Notte d’Estate Tour”, al Cortile Platamone, all’interno del Palazzo della Cultura di Catania. Ariete è una delle voci più interessanti nel panorama della nuova generazione sulla scena musicale italiana. Classe 2002 è la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport. Con “La Notte D’Estate”, è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e

profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

Senza filtri e profonda come la notte, “La Notte D’Estate” per Ariete sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “La notte” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi. La rassegna Sotto il Vulcano Fest è organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e rientra nel cartellone di Catania Summer Fest 2024, kermesse di eventi estivi promossi dal Comune di Catania.