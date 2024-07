Francesco De Gregori è in tour in tutta Italia con “De Gregori dal vivo”. Il cantautore romano porta sul palco i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Apre i concerti Angela Baraldi. Tre date in Sicilia: l’1 agosto alla Villa Bellini di Catania, nell’ambito dell’evento Sotto il Vulcano Fest. Poi il 3 agosto si esibirà sulla scalinata della Cattedrale di Noto (Siracusa) all’inhterno del cartellone di Le Scale della Musica, mentre il

4 agosto De Gregori concluderà il suo tour estivo nell’isola al Teatro di Verdura di Palermo.