CATANIA – La polizia di Catania ha sequestrato chili di marijuana in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Grazie anche al fiuto del cane Maui” è stato trovato un sottotetto in un’area comune, dove sono saltati fuori 7,5 chilogrammi di marijuana, evidentemente in una zona usata come deposito dagli spacciatori. La vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 80.000 euro. Gli agenti durante l’operazione hanno identificato numerose persone che, non essendo residenti nel quartiere, si erano presentate lì per comprare la droga.