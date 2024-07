CATANIA – I poliziotti catanesi hanno arrestato una 44enne pluripregiudicata di Lentini per resistenza, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in un noto ristorante sulla strada statale 114 Orientale Sicula, in ausilio ai sanitari del 118, perché la donna, ubriaca, stava tentando di aggredirli. Alla vista dei poliziotti, la 44enne è andata in escandescenza, sputando verso uno degli agenti e li ha aggrediti. Ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale la donna è stata bloccata e trasportata nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco. I due poliziotti intervenuti e i tre operatori del 118 sono stati costretti a ricorrere al pronto soccorso. La 44enne è stata inoltre denunciata per essersi rifiutata di fornire indicazioni sulla sua identità e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla sua identità.