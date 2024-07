CATANIA – Due imprenditori di 56 e 74 anni, rispettivamente di San Cono e Scordia, sono stati denunciati da carabinieri nell’ambito di controlli a imprese edili. A San Cono l’imprenditore non aveva predisposto le adeguate protezioni a difesa delle aperture del ponteggio e uno dei due operai presenti era sprovvisto del contratto di lavoro. Circostanza, quest’ultima, che ha comportato la chiusura del cantiere. Nel cantiere di Scordia, invece, i carabinieri hanno accertato che non erano stati posti i dovuti accorgimenti nella predisposizione dell’idonea viabilità e segnaletica, fondamentale a garantire l’incolumità dei lavoratori. In totale sono state contestate sanzioni per complessivi 6.400 euro, elevate ammende per 4.311 euro e recuperati contributi e premi assicurativi e assistenziali per 600 euro.