CATANIA – A Catania la polizia ha arrestato un 26enne che aveva con sé 50 grammi di cocaina e 8 dosi già pronte per la vendita e denaro contante e in garage conservava una pistola calibro 7.65 con la matricola cancellata, 80 munizioni di vario calibro, altra cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Deve rispondere di detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Droga, denaro pistola e munizioni sono stati sequestrati. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.