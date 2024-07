CATANIA – Alla presenza del presidente nazionale di Confconsumatori, avv. Marco Festelli, domani alle 10.30 verrà inaugurata la nuova sede di Confconsumatori sita in piazza Michelangelo Buonarroti 22. “Con la nuova sede – afferma l’avv. Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Catania – intendiamo potenziare e sviluppare ulteriormente la nostra attività. Confconsumatori è presente in Sicilia sin dal 2002 ed in tutti questi anni ha prestato la propria attività di consulenza ed assistenza a moltissimi consumatori nei vari settori”.