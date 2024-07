I carabinieri di Trapani, insieme ai colleghi di Alcamo, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Trapani, nei confronti di un 67enne di Castellamare del Golfo, già tratto in arresto nell’ambito dell’operazione Cutrara del 2020 e, in atto, agli arresti domiciliari. Sottoposti a sequestro, ai fini della confisca, tre abitazioni, un compendio aziendale, un negozio, un terreno con annessi fabbricati, nonché un conto corrente, il tutto per un valore di circa un milione e mezzo di euro.