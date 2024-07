Caporalato e lavoro sommerso, 2 denunce

SIRACUSA – A finire sotto l’attività ispettiva dei carabinieri specializzati nella tutela del lavoro, sono state 2 imprese nel settore agricolo, risultate irregolari; tra le violazioni in materia di lavoro più ricorrenti, sono state rilevate mancata formazione dei lavoratori; mancata sorveglianza sanitaria; mancata attuazione provvedimenti necessari in materia di primo soccorso; mancanza di requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. In sede di ispezione è stata accertata anche la presenza di un lavoratore extracomunitario in nero su un totale di 7 controllati. Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per un totale di € 3.920 e comminate ammende per un importo di € 51.258,21. Sono stati denunciati gli imprenditori titolari delle aziende, cui è stata sospesa l’attività imprenditoriale per un importo di € 2.500, impedendo così di continuare a lavorare in circostanze di illegalità nelle posizioni lavorative dei propri dipendenti.