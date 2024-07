Bus in fiamme, passeggeri in salvo

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti sulla statale 417, al km 37, nella zona di Mineo, per l’incendio di un bus di linea che trasportava 19 persone, messe tutte in salvo dall’autista prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. L’incendio, le cui cause sono da accertare, è stato spento dai vigili del fuoco giunti sul posto. Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso.