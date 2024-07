Beccato ladro a caccia di sanitari

NICOLOSI (CATANIA) I carabinieri di Nicolosi hanno arrestato un pregiudicato 47enne, residente a Belpasso, per tentato furto aggravato. Mentre la pattuglia dei carabinieri stava percorrendo

la via Etnea di Nicolosi, ha scorto sul balcone dello stabile disabitato di proprietà della Fondazione Opera Diocesana Assistenza Madonna di Lourdes, un uomo intento a lanciare al piano inferiore un lavabo in ceramica. Per sorprenderlo ed evitare la fuga, i militari si sono quindi spostati, senza farsi notare, sul retro della struttura, dove vi è un ingresso secondario, e qui, dinanzi ad un buco praticato nella recinzione, hanno visto un motociclo SH parcheggiato.

I carabinieri, di soppiatto, sono quindi entrati nel cortile e hanno scovato l’uomo mentre cercava di staccare la rubinetteria in acciaio dal lavandino lanciato poco prima dal balcone. A questo punto, è scattato l’intervento dei militari che lo hanno subito fermato e messo in sicurezza, identificandolo poi per il 47enne belpassese, che aveva già accatastato nel cortile rubinetteria, infissi e una pompa elettrica per l’aspirazione dell’acqua; con sé chiaramente i necessari arnesi da scasso che, ovviamente, sono stati sequestrati dai militari. Già lo scorso giugno, l’uomo era stato sorpreso dai carabinieri di Sant’Alfio, mentre tentava di rubare ferro in un cantiere edile. Arrestato per il tentato furto a Nicolosi, anche per la sua recidività è stato posto agli arresti domiciliari.