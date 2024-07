Beccati cognati pusher a Librino

CATANIA – Due cognati catanesi, un 24enne e una 25enne, accomunati dallo spaccio di droga. I due avevano nascosto cocaina, hashish e marijuana in un borsone, tra diversi capi di abbigliamento sportivo, custodito in casa, nel quartiere di Librino. A scoprirli è stato ancora una volta il fiuto infallibile del cane poliziotto Maui che ha segnalato il giovane mentre stava rientrando in casa, con addosso poche dosi di marijuana. Alla vista degli agenti e accortosi che il cane lo stava seguendo, il 24enne ha provato a scappare, ma è stato bloccato.



Ad assistere alla scena, la cognata affacciata dal balcone. La donna ha provato a disfarsi della droga nascosta nell’appartamento, lanciando dalla finestra un borsone che è stato recuperato dagli agenti. All’interno, tra gli abiti sportivi, sono stati trovati 10 panetti di hashish di un chilo, una busta con 50 grammi di cocaina e 700 grammi di marijuana. Insieme alla droga, erano nascosti 1.220 euro. Individuata l’abitazione dalla quale era stato gettato il borsone, i poliziotti hanno perquisito l’immobile e, al termine dei controlli, ha arrestato entrambi.