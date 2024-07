Bagheria: tentano di violentare turista svedese

BAGHERIA (PALERMO) – Tentata violenza sessuale a una turista svedese in vacanza con un’amica a Bagheria. L’aggressione si sarebbe consumata in via Vallone de Spuches, nei pressi delle case popolari la scorsa notte. Le due turiste, che tornavano da un locale dove avevano trascorso il sabato sera, sarebbero state avvicinate da un gruppo di giovani. Prima hanno cercato di bloccarle, poi uno del branco si è avvicinato a una delle ragazze con avances sempre più spinte. A quel punto la ragazza si è messa a gridare attirando l’attenzione degli abitanti del vicino villaggio di case popolari della zona e il gruppo dei molestatori si è allontanato. Le due ragazze impaurite si sono recate al comando della compagnia dei carabinieri, dove hanno denunciato l’accaduto. I carabinieri hanno iniziato le indagini per identificare e rintracciare i componenti del branco.